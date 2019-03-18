Олимпийский чемпион Легков планирует принять участие в Югорском лыжном марафоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков планирует принять участие в VII Югорском лыжном марафоне, который пройдет 6 апреля. Об этом в понедельник сообщается на сайте организатора мероприятия - "Юграмегаспорт".

Ранее сообщалось, что соревнования пройдут в пойме реки Горная. Участникам будет предложено совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: 5, 25 и 50 км. По оценкам организаторов, количество участников превысит 2,5 тыс. человек, которые приедут со всего мира.

"Олимпийский чемпион в марафоне, победитель многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" 2013 года, заслуженный мастер спорта Александр Легков планирует выйти на старт VII Югорского лыжного марафона. В программе мероприятия также автограф-сессия с прославленным лыжником", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что олимпийский чемпион уже становился победителем первого Югорского лыжного марафона и регулярно выходит на старт ханты-мансийского марафона, пропустив гонку только в 2016 году.

VII Югорский лыжный марафон (0+) пройдет 6 апреля 2019 года. Он проводится ежегодно с 2013 года. Ежегодно в Югорском лыжном марафоне участвуют более 1500 любителей и профессионалов в лыжных гонках, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.