Россиянка Эйдензон завоевала золото в стрельбе по движущейся мишени с 10 м на ЧЕ

ТАСС, 18 марта. Россиянка Юлия Эйдензон заняла первое место в стрельбе по движущейся мишени с 10 м на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в хорватском Осиеке.

В финале Эйдензон оказалась сильнее представительницы Украины Галины Авраменко со счетом 7:5. Бронзовую награду турнира завоевала россиянка Ольга Степанова, оказавшись сильнее в поединке за третье место соотечественницы Ирины Измалковой (6:4).

У мужчин золото завоевал россиянин Владислав Прянишников, победив в финале соотечественника Александра Блинова со счетом 6:0. В матче за бронзовые награды россиянин Максим Степанов уступил украинцу Игорю Кизиме (4:6).

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 24 марта.