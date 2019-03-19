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Сборные по футболу

Дюков назвал задачей сборной России по футболу завоевать путевку на ЧЕ-2020

Во вторник Дюков совместно с министром спорта РФ Павлом Колобковым провел встречу с футболистами сборной России
Глава РФС Александр Дюков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Задачей сборной России по футболу является участие в чемпионате Европы 2020 года. Об этом журналистам сказал во вторник президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после встречи с национальной командой.

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске.

"Я познакомился с командой, сегодня состоялось рабочее общение, - сказал Дюков. - Атмосфера в команде бодрая, серьезный настрой на работу. Все понимают, что это важный турнир, очень важно в нем выступить. Задача - завоевать путевку и принять участие в Евро-2020".

"Впереди непростой матч с Бельгией. Наверное, можно было начать турнир с командой, не являющейся фаворитом группы. Но выступление в Лиге наций показало, что для нас нет авторитетов", - добавил Дюков.

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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