Дэйна Уайт продлил контракт с UFC на семь лет

ТАСС, 19 марта. Дэйна Уайт заключил новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), согласно которому продолжит работать на посту президента организации в течение семи лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Никто не верит в этот бизнес больше, чем я. Мы упорно работали в течение последних двух лет, чтобы вывести UFC на новый уровень. Вот почему я здесь", - сказал Уайт.

Уайт возглавил UFC в 2001 году. Он сыграл ключевую роль в развитии и популяризации смешанных боевых искусств и UFC в частности. Благодаря ужесточению правил он добился разрешения на проведение боев в большинстве американских штатов, последним из них стал Нью-Йорк.

В 2001 году c его приходом в UFC компания была приобретена за $2 млн бизнесменами Лоренцо и Фрэнком Фертитта, в 2016-м они продали промоушен за $4 млрд. Также в 2016 году компания продала телеправа сроком на пять лет за $1,5 млрд.