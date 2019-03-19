Нигматуллин: российские футболисты могут на равных сыграть со сборной Бельгии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна на равных сыграть с командой Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь российской команды Руслан Нигматуллин.

Сборная России сыграет с бельгийцами 21 марта в Брюсселе. Ранее российская команда трижды проводила товарищеские матчи со сборной Бельгии, еще дважды команды встречались на групповом этапе чемпионатов мира в 2002 и 2014 годах. Две товарищеские встречи завершились вничью, в остальных матчах побеждали бельгийцы.

"Соперник очень серьезный, у бельгийской команды в составе традиционно много сильных игроков, которые выступают на ведущих ролях в европейских клубах. Этим, конечно, команда опасна, - отметил Нигматуллин. - История наших встреч, особенно на финальных этапах чемпионатов мира, не в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы сейчас российские футболисты поквитались за неудачные матчи в истории наших встреч, я считаю, что сборная России сейчас может сыграть с бельгийцами на равных".

Нигматуллин был вратарем российской команды в матче против сборной Бельгии на групповом этапе чемпионата мира 2002 года. Встреча завершилась победой бельгийцев со счетом 3:2.

"В нынешней сборной Бельгии больше звезд. В 2002 году та сборная была сильна за счет командной игры, а в нынешней команде игроки сильнее индивидуально. В российской сборной сейчас нет звезд мирового масштаба, но нам нужно действовать за счет командной игры, как на последнем чемпионате мира. Тогда у нас команда была хорошо подготовлена, ярко сыграли футболисты, все это сработало на результат, этим путем и нужно идти дальше", - добавил собеседник ТАСС.