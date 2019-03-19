Строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге планируется начать в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Строительство спортивных объектов и деревни летней Универсиады-2023 планируется начать в Екатеринбурге в 2020 году в случае проведения данных соревнований в городе. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте горадминистрации.

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.

"Уже на следующей неделе (необходимо) представить проект комплексного плана-графика инженерной подготовки, где будут учтены задачи каждой из задействованных служб, в том числе обустройство водосборных коллекторов, сооружение системы ливневой канализации, прокладка водо-, тепло- и газопроводов. Все это предполагается завершить в этом году, чтобы в 2020-м приступить к строительным работам", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на правом берегу Верх-Исетского пруда должны появиться гранитная набережная, учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета и ряд спортивных сооружений. Ввести в эксплуатацию их должны до конца 2022 года.

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.