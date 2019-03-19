Первая в 2019 году велогонка на шоссе собрала в Адыгее 130 спортсменок России

МАЙКОП, 19 марта. /ТАСС/. Стартовавшая во вторник в предгорье Адыгеи велогонка на шоссе открыла сезон всероссийских соревнований по велоспорту, в ней приняли участие порядка 130 спортсменок страны, сообщил ТАСС главный судья соревнований, президент Федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.

"Сегодня в Майкопском районе республики дан старт всероссийской гонке на шоссе. Это первые в этом году соревнования, в них участвует порядка 130 спортсменок страны из 20 регионов - женщин и юниорок", - сказал он.

В течение четырех дней на дорогах предгорья республики пройдут групповые гонки дистанцией от 80 до 100 км. Адыгею на соревнованиях представляет сборная из 10 воспитанниц республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту. Для обеспечения безопасности соревнований на ряде участков дорог временно ограничивается движение автотранспорта. Гонка финиширует 22 марта, уточнил Лелюк.

"Адыгея может по праву гордиться развитым календарем соревнований по велосипедному спорту, которые неизменно отличает интересная программа и по-настоящему дружеская атмосфера. Соревнования, проходящие в регионе, всегда пользуются популярностью у ведущих континентальных команд Европы. Пользуется авторитетом и кузница кадров велоспорта России - региональная школа олимпийского резерва Адыгеи", - добавил собеседник агентства.

Республика по своим климатическим, географическим условиям, горному рельефу автодорог хорошего качества, отличающихся сравнительно низкой загруженностью, на сегодняшний день является единственным местом подготовки российских велосипедистов-шоссейников. В сборную России по велоспорту входят семь спортсменов республики.