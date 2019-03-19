Окулов: ЦСКА не хватало Капризова в матче плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не хватало нападающего Кирилла Капризова в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом журналистам рассказал нападающий армейцев Константин Окулов.

Во вторник ЦСКА переиграл "Динамо" со счетом 2:1. Окулов стал автором одной из шайб. Во втором периоде третьей встречи серии, которая состоялась в воскресенье и завершилась победой ЦСКА со счетом 4:0, нападающий бело-голубых Игорь Макаров получил малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы за удар в голову Капризова, который не принял участие в четвертом матче.

"Очень не хватает Капризова, все понимают, какой это игрок. Но все выходят и бьются, сегодня и без него выиграли, но Кирилл - очень важный игрок. Мы вяло начали игру, два периода действовали плохо, но хорошо, что сумели переломить", - отметил Окулов.

Автор победной заброшенной шайбы за 25 секунд до окончания третьего периода защитник Мэт Робинсон, отметил, что встречи с его бывшей командой носят особый характер. "Первые два периода не были лучшими в нашем исполнении, Сорокин играл здорово. Потом мы переломили ход матча, в концовке никто не хотел уступать, я увидел момент для подключения к атаке и воспользовался им", - рассказал Робинсон.

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко считает, что хоккеисты "Динамо" в первых двух периодах выглядели свежее. "Мы отдали все силы, сражались и вырвали победу. На третий период выходили как на последний бой, все понимали, что такая игра никуда не годится", - сказал Григоренко.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 21 марта на "ЦСКА-Арене".