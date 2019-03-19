Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая

ТАСС, 19 марта. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против соотечественника Доминика Бризила 18 мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Showtime.

Бой состоится в Лас-Вегасе.

33-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья. Последний бой Уайлдер провел в декабре минувшего года, защитив титул чемпиона мира по версии WBC. 12-раундовый поединок в Лос-Анджелесе против британца Тайсона Фьюри он завершил вничью. В активе 33-летнего Бризила 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.