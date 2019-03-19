Российские керлингистки победили команду Финляндии на чемпионате мира

ТАСС, 20 марта. Сборная России одержала победу над командой Финляндии в седьмом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 9:8, для определения победителя матча потребовался дополнительный энд. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России делит первое место с китаянками, в активе у команд по шесть побед и одному поражению. Следующий матч россиянки проведут в среду против команды Швеции.

В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Команда России никогда не выигрывала турнир, но неизменно с 2014 года занимала призовое место: четырежды россиянки были третьими, один раз - вторыми.