Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Нью- Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 20 марта. "Нью-Джерси" проиграл "Вашингтону" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (3-я минута), Бретт Коннолли (26), российский форвард Евгений Кузнецов (33) и Том Уилсон (34). У проигравших отличился Кенни Агостино (20).

Кузнецов забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 64 очка (19 шайб + 45 передач). В матчах регулярных чемпионатов НХЛ эта шайба стала для Кузнецова 99-й в карьере. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился в игре результативной передачей и довел количество набранных очков в сезоне до 82 (48+34).

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 93 очка в 73 матчах. "Нью-Джерси" идет 14-м с 63 очками в 74 играх. В следующей встрече "Вашингтон" 21 марта примет "Тампу", "Нью-Джерси" днем позже дома сыграет с "Бостоном".

В других матчах дня "Рейнджерс" дома проиграли "Детройту" со счетом 2:3, российский форвард хозяев Павел Бучневич отметился результативной передачей, "Бостон" в гостях победил "Айлендерс" (5:0), "Филадельфия" на своем льду уступила "Монреалю" (1:3), а "Каролина" дома в серии буллитов обыграла "Питтсбург" (3:2 Б).