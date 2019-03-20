Фигуристка Самодурова рассказала, что для успеха на ЧМ нужно выступать раскрепощеннее

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самодурова считает, что для успешного результата на чемпионате мира ей нужно кататься более раскрепощенно. Такое мнение она высказала журналистам.

Чемпионка Европы Самодурова в короткой программе набрала 70,42 балла.

"Понимаю, что для лучшего результата мне нужно кататься более раскрепощенно. Конечно, я недовольна баллами, получила меньше, чем на чемпионате Европы, - сказала она. - В принципе я довольна, все сделала на высшем уровне. Не думала о предыдущей победе [на чемпионате Европы], все с нуля, каждый старт новый".

Спортсменка не обращала внимание на возможное волнение перед стартом. "Это просто старт, разве что волнения больше, чем на чемпионате Европы. На большое количество зрителей внимания не обращала. Люди получают удовольствие, теперь надо успокоиться, прогуляться, поговорить с тренером", - отметила она.

Самодурова рассказала, какую музыку она слушает перед короткой программой. "Перед короткой программой слушаю агрессивную музыку, Дрейка, Канье Уэста. К произвольной же нужно что-то бодрее", - подчеркнула она.

Произвольная программа у женщин пройдет 22 марта.