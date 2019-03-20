Гаджиев: Хасиков спроецирует свои сильные качества на работу в Калмыкии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков сможет спроецировать свои сильные качества на работу в регионе. Об этом ТАСС заявил спортивный функционер, глава компании Fight Nights Global и друг Хасикова Камил Гаджиев.

"Чтобы руководить регионом, нужно быть правильно ориентированным человеком, настроенным на работу по всем направлениям, - сказал Гаджиев. - Работать он [Хасиков] привык, поэтому не сомневаюсь, что Калмыкию ждет новый этап, очень светлый этап. Уверен, что все те качества, по которым мы знаем Бату в спорте и обычной жизни, он спроецирует на свою работу. Горжусь тем, что ему оказано такое доверие на самом высоком уровне".

В среду пресс-служба Кремля опубликовала указ президента России Владимира Путина, в котором говорится о принятии главой государства отставки главы Калмыкии Алексея Орлова "по собственному желанию". 38-летний Хасиков назначен временно исполняющим обязанности главы республики. Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Бату Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.