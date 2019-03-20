Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует в Норвегии

ТАСС, 21 марта. Последний этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19 стартует в четверг в норвежском Холменколлене. Соревнования продлятся до 24 марта.

В четверг в Холмелколлене состоится женский спринт, в пятницу - мужской, на субботу намечены гонки преследования, на воскресенье - масс-старты. В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков (двое последних будут стартовать согласно дополнительной квоте Международного союза биатлонистов (IBU) - прим. ТАСС). У женщин Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко (согласно дополнительной квоте IBU).

Согласно дополнительной квоте IBU, в Холменколлене могла выступить Наталья Гербулова, однако по врачебным показаниям она вынуждена пропустить соревнования. Павлова, включенная в состав, по всей вероятности, пропустит этап из-за болезни. "У нас заболела Павлова, мы поставили ее в заявку, но, скорее всего, она не выступит на этом этапе", - сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Бабиков и Сливко победили в общем зачете Кубка IBU. В нынешнем сезоне Бабиков участвовал в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заняв 80-е место, Сливко примет участие в Кубке мира впервые в этом сезоне. Дебют случится и для Поршнева, который на прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде участвовал в индивидуальной гонке и эстафете. Последняя гонка прошла для него не очень удачно: выйдя на свой этап первым, Поршнев передал эстафету с более чем минутным отставанием.

Сборная России добиралась из Эстерсунда, где проходил чемпионат мира, до Холменколлена на автобусе, в то время как другие сборные полетели на самолете. Однако президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заверил, что из этого не стоит раздувать скандал и паниковать. "Команда поехала на автобусе, не надо наводить панику, всю жизнь так ездили", - сказал Драчев ТАСС.

Досрочная победа Бё и провал Фуркада

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19 после того, как занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира. На данный момент у Бё в активе 1110 очков, на втором месте идет Логинов (796), на третьем - француз Кентен Фийон Майе (761).

Бё впервые победил в общем зачете Кубка мира, предыдущие семь лет не было равных Мартену Фуркаду. Однако для французского биатлониста сезон уже завершился: он не был включен в состав сборной Франции на заключительный этап Кубка мира. Но спортсмен все равно полетит в Холменколлен, чтобы обсудить с тренерами свою летнюю подготовку к следующему сезону. Нынешний сезон получился для Фуркада провальным - француз впервые с 2009 года остался без медалей чемпионата мира.

В женском зачете Кубка мира лидируют итальянские биатлонистки - Доротея Вирер и Лиза Виттоцци набрали по 852 балла, на третьем месте располагается норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (753). Лучшая из россиянок - Юрлова-Перхт - занимает 17-е место (418). На чемпионате мира в Эстерсунде Юрлова-Перхт принесла женской сборной России единственную медаль, заняв второе место в масс-старте.