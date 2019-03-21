Заваров: импульс ЧМ поможет сборной России показать достойный футбол против бельгийцев

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Импульс прошедшего в России чемпионата мира - 2018 поможет российским футболистам показать достойную игру против сборной Бельгии. Таким мнением поделился с ТАСС серебряный призер чемпионата Европы - 1988 в составе сборной СССР Александр Заваров.

В четверг сборная России проведет первый матч группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020 против лидера рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) - команды Бельгии, игра пройдет в Брюсселе (начало - 22:45 мск). В 1986 году сборная СССР уступила бельгийцам в 1/8 финала чемпионата мира (3:4), Заваров был участником той встречи.

"На чемпионате мира 1986 года от сборной Бельгии практически никто ничего не ожидал, хотя на тот момент у них была неслабая, солидная команда, в которой было несколько звезд того времени, например, Энцо Шифо и Ян Кулеманс. Конечно, не хочется пенять на судейские ошибки в том матче, но они также повлияли на исход той игры, словно обезоружили нашу сборную и не позволили нам пройти дальше, хотя был и ряд упущенных возможностей с нашей стороны", - сказал бывший полузащитник.

На прошедшем чемпионате мира сборная Бельгии завоевала бронзовые медали, а россияне дошли до четвертьфинала, уступив в серии пенальти будущему серебряному призеру турнира, команде Хорватии. Матч против сборной России пропустят нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник Мусса Дембеле и защитник Тома Мёнье.

"Последние четыре года бельгийцы являются фаворитами чемпионатов мира и Европы, где им всегда чего-то немного не хватает, но они очень убедительно выглядят в квалификационных стадиях и ставят перед собой задачу выхода с первого места группы. Играть в гостях будет сложно, но этот импульс, нерв чемпионата мира должен подстегнуть футболистов действовать на все 100 процентов, - заявил Заваров. - Если настрой, физические и многие другие аспекты сложатся у сборной России воедино, то команда сможет показать как минимум достойный футбол, несмотря на класс бельгийцев. Также россиянам поможет отсутствие в сборной Бельгии некоторых ключевых игроков, что заставит соперника перестраивать свою игру и приспосабливаться по ходу матча, на чем можно будет бельгийцев ловить".

"В матче 1986 года психология сыграла свою роль: судья той встречи поломал игру, впрочем, как и через четыре года в матче группового этапа против Аргентины (сборная СССР уступила аргентинцам со счетом 0:2 - прим. ТАСС). Психологически сборная России должна подойти полностью готовой к завтрашней игре, все-таки это только начало квалификационной стадии, даже если очки будут потеряны против фаворита группы, то будет куча времени это исправить", - добавил он.

Сборная России попала в группу I квалификации ЧЕ-2020 с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан- Марино. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.