Тренер женской сборной РФ по гандболу Трефилов будет находиться в санатории до конца марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов проходит реабилитацию в санатории в Краснодарском крае, где пробудет до конца месяца. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба "Кубань" Сергей Вальтер.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. Ранее сообщалось, что руководство Федерации гандбола России не намерено менять тренерский штаб женской сборной России на время отсутствия Трефилова.

"Евгений Васильевич до конца месяца будет проходить реабилитацию в одном из санаториев в Горячем ключе. Динамика положительная, все в порядке. После завершения реабилитации в санатории, врачи соберут консилиум и примут решение по дальнейшему плану восстановления", - рассказал Вальтер.

Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.