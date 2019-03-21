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Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран
Андрей Аршавин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Андрей Аршавин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Аршавин в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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