Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 21 марта. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Аршавин в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.