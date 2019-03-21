Доход баскетбольной Евролиги может превысить $1 млрд в сезоне-2025/26

ТАСС, 21 марта. Суммарный доход баскетбольной Евролиги и ее команд-участниц в сезоне-2025/26 может превысить $1 млрд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Eurohoops.

Как отмечает источник, по данным Forbes к такой сумме придет чемпионат, если в нем будет участвовать 16 команд. Также сообщается, что суммарная прибыль Евролиги в текущем сезоне составит $511 млн.

По данным источника, европейские баскетбольные клубы редко получают реальную прибыль, и еще реже они бывают безубыточны.

Баскетбольная Евролига основана в 1957 году, самым титулованным клубом является испанский "Реал", на счету мадридского клуба 10 побед. Российский клуб ЦСКА семь раз становился победителем турнира.