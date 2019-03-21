РФС заключил с "Мегафоном" соглашение о сотрудничестве до 2021 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный директор компании "Мегафон" Геворк Вермишян подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Церемония подписания соглашения состоялась в четверг в Доме футбола в Москве. Отмечается, что по условиям соглашения, которое будет действовать до 2021 года, "Мегафон" станет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола. Кроме того, соглашение подразумевает совместную деятельность РФС и компании по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов "Будущее зависит от тебя", а также продвижение новых стратегических инициатив.

"В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете, это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков, а "Мегафон" помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов, - отметил Вермишян. - Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника - чемпионата мира по футболу, "Мегафон", выступив техническим партнером "Национального центра информатизации", построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения, мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов".

"Российский футбольный союз и "Мегафон" уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества, - сказал Дюков. - Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. "Мегафон" активно участвует в развитии футбола. Мы уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии".