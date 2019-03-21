Российские керлингистки проиграли канадкам в матче чемпионата мира

ТАСС, 21 марта. Сборная России проиграла команде Канады в 10-м туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 6:9. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России занимает третье место, в активе российской команды семь побед и три поражения. Лидирует в таблице команда Швеции, которая с восемью победами и одним поражением первой обеспечила себе участие в плей-офф соревнований. Второе место занимает сборная Южной Кореи (семь побед, два поражения), после россиянок идут сборные Швейцарии, Китая, Японии, Канады, США, Германии, Шотландии, Дании, Финляндии и Латвии.

Следующий матч россиянки проведут позднее в четверг против команды Шотландии. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Лучшим результатом россиянок является серебро в 2017 году, еще четыре раза команда из России становилась бронзовым призером.