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Российский боец Тайсумов может выступить на турнире UFC в Абу-Даби

Свой последний поединок спортсмен провел осенью 2018 года на турнире в Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов может выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в команде спортсмена.

"Майрбек хочет выступить на турнире в Абу-Даби. Это вполне возможно", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел последний поединок осенью прошлого года на турнире UFC в Москве. Впоследствии выяснилось, что спортсмен сдал положительный допинг-тест. Однако после разбирательства Тайсумов был оправдан и получил минимальную дисквалификацию в связи с неосторожностью.

Всего на счету 30-летнего спортсмена 27 побед и пять поражений в ММА.

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