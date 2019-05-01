Российский боец Тайсумов может выступить на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов может выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в команде спортсмена.

"Майрбек хочет выступить на турнире в Абу-Даби. Это вполне возможно", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел последний поединок осенью прошлого года на турнире UFC в Москве. Впоследствии выяснилось, что спортсмен сдал положительный допинг-тест. Однако после разбирательства Тайсумов был оправдан и получил минимальную дисквалификацию в связи с неосторожностью.

Всего на счету 30-летнего спортсмена 27 побед и пять поражений в ММА.