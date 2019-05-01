Бой россиянина Махачева на турнире UFC в Абу-Даби не подтвержден

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби не подтвержден. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Пока это лишь разговоры", - сказал собеседник агентства.

Турнир в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Планируется, что его возглавит чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который проведет поединок с американцем Дастином Порье.

Махачев в последнем поединке на турнире UFC в Санкт-Петербурге победил решением судей соотечественника Армана Царукяна. В активе 27-летнего Махачева 17 побед и одно поражение в ММА.