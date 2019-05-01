Футболист "Зенита" Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России в апреле

ТАСС, 1 мая. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по футболу в апреле по версии болельщиков. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российской премьер-лиги.

Голосование проходило в социальной сети "ВКонтакте". Дзюба набрал 42,69% голосов, за него проголосовали 11 806 человек.

В апреле Дзюба провел за "Зенит" пять матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Второе место в опросе занял одноклубник Дзюбы Сердар Азмун (18,78%), третье - Арнор Сигурдссон из "Краснодара" (17,66%).

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав после 26 туров 57 очков и на восемь очков опережая идущий вторым московский "Локомотив".