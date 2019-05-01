Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом матче полуфинала ЛЧ

ТАСС, 1 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

Счет на 26-й минуте открыл Луис Суарес, для которого этот гол стал первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в остальных турнирах в нынешнем сезоне он забил 24 мяча. Также этот гол стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов. Во втором тайме дубль оформил Лионель Месси (75, 82), проведший свой 100-й матч в качестве капитана "Барселоны". На его счету стало 600 голов в составе команды.

"Барселона" и "Ливерпуль" провели 10-й очный матч, в трех побеждала испанская команда, в четырех - английская, еще три встречи завершились вничью. В Лиге чемпионов клубы в предыдущий раз встречались в сезоне-2006/07. Тогда на стадии 1/8 финала по сумме двух матчей сильнее оказался "Ливерпуль" (2:1, 0:1), который в том розыгрыше дошел до финала, где уступил итальянскому "Милану" (1:2).

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 7 мая. В другом полуфинале встречаются английский "Тоттенхэм" и голландский "Аякс". Их первый матч прошел во вторник и завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0. Вторая встреча состоится 8 мая.