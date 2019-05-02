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Овечкин присоединился к сборной России на Чешских хоккейных играх

Также в сборную прибыли игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов и хоккеист "Торонто" Никита Зайцев
Александр Овечкин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин присоединился к сборной России на Чешских хоккейных играх. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Вместе с Овечкиным к сборной присоединились его одноклубники - нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев.

Чешские хоккейные игры - заключительный этап Евротура. В первом матче турнира, который был вынесенным и прошел в Стокгольме, россияне проиграли команде Швеции со счетом 4:6. В следующем матче 4 мая в Брно подопечные Ильи Воробьева сыграют с финнами.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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