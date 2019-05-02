Казахстанские хоккеисты победили команду Южной Кореи на ЧМ в первом дивизионе в группе А

ТАСС, 2 мая. Сборная Казахстана со счетом 4:1 победила команду Южной Кореи в матче третьего тура чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе А. Турнир проходит в Нур-Султане.

В составе победителей шайбы забросили Павел Акользин (4-я минута), Леонид Метальников (17), Дмитрий Шевченко (30) и Никита Клещенко (53). У проигравших отличился Сан Во Син (51).

В других матчах игрового дня сборная Венгрии обыграла команду Литвы (4:1), а хоккеисты из Белоруссии победили словенцев (4:1).

Сборные Белоруссии и Казахстана лидируют в турнирной таблице, имея в активе по девять очков после трех матчей. Далее идут команды Южной Кореи (6) и Венгрии (3), сборные Словении и Литвы не набрали ни одного очка.

В следующем матче 4 мая сборная Казахстана сыграет с хоккеистами из Белоруссии, а команда Южной Кореи встретится с хоккеистами из Литвы. По итогам турнира сборные, занявшие первые два места в группе А, получат право выступать в высшем дивизионе на чемпионате мира 2020 года.