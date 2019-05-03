Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех членов сборной России в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал Олимпийскому комитету России в срок ко 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Об этом говорится в утвержденном главой государства перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года.

"Рекомендовать Олимпийскому комитету России: <...> принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) без ограничений. Срок - 2 декабря 2019 г.", - говорится в поручении.

В том же документе Путин поручил ОКР усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной арене. Соответствующий доклад о том, как ведется эта работа предполагается представлять ежегодно. Первый отчет должен быть подготовлен до 2 декабря 2019 года.