СМИ: Лысенко и ВФЛА подозреваются в подделке доказательств невиновности спортсмена

ТАСС, 3 мая. Обладатель золота чемпионата мира 2018 года в помещении в прыжках в высоту Данил Лысенко и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации доказательств невиновности спортсмена в пропуске внесоревновательных допинг-тестов. Об этом сообщается в пятницу на сайте телеканала "Матч ТВ" .

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на легкоатлета в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и летом прошлого года наложила на Лысенко временное отстранение до завершения расследования, ему грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет. По данным "Матч ТВ", позднее в ходе разбирательств Лысенко предоставил документы, согласно им он не смог пройти допинг-контроль по обстоятельствам, которые от него не зависели. Однако при проведении слушаний были зафиксированы противоречия между устными показаниями спортсмена и предоставленными им материалами, что было расценено как нарушение пункта 2.5 кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) - "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля".

Также сообщается, что в соответствии с данным пунктом ему может грозить увеличение срока дисквалификации вплоть до четырех лет. Спортсмену было предложено оказать содействие в раскрытии нарушения, сообщив фамилии тех, кто помогал ему с фальсификацией доказательств. Отмечается, что 21-летний Лысенко назвал фамилии нескольких людей, двое из которых, по информации телеканала, входят в состав президиума ВФЛА. Расследование IAAF в отношении легкоатлета продолжается.

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем чемпионата мира 2018 года в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В прошлом сезоне он одержал победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в Монако и в Лозанне.