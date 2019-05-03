Овечкин порадовался за Знарка, возглавившего ХК "Спартак"

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рад, что Олег Знарок возглавил "Спартак". Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

"Спартак" объявил о назначении Знарка главным тренером в понедельник. Специалист подписал контракт по схеме "1+1". Знарок ранее возглавлял сборную России по хоккею, под его руководством команда с Овечкиным в составе выигрывала чемпионат мира 2014 года, серебряные и бронзовые медали турнира.

"Рад за него, что он нашел клуб. Не будет сидеть на месте. Это один из лучших тренеров в России", - сказал Овечкин.