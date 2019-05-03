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КХЛ

Овечкин порадовался за Знарка, возглавившего ХК "Спартак"

Форвард "Вашингтона" назвал Знарка одним из лучших тренеров в России

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рад, что Олег Знарок возглавил "Спартак". Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

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"Спартак" объявил о назначении Знарка главным тренером в понедельник. Специалист подписал контракт по схеме "1+1". Знарок ранее возглавлял сборную России по хоккею, под его руководством команда с Овечкиным в составе выигрывала чемпионат мира 2014 года, серебряные и бронзовые медали турнира.

"Рад за него, что он нашел клуб. Не будет сидеть на месте. Это один из лучших тренеров в России", - сказал Овечкин.

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