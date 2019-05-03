{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью в туринском дерби чемпионата Италии по футболу

Команды провели 200-е "Дерби делла Моле"
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 3 мая. "Ювентус" и "Торино" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на домашней арене "Ювентуса".

В составе "Торино" гол забил Саша Лукич (18-я минута), у "Ювентуса" отличился Криштиану Роналду (84).

Матчи между "Ювентусом" и "Торино" носят название "Дерби делла Моле" - в честь одного из символов Турина, башни Моле-Антонеллиана.

Всего команды провели между собой 200 матчей во всех турнирах, "Ювентус" одержал 88 побед, "Торино" выиграл в 56 матчах, еще 56 встреч завершились ничейным результатом. "Торино" не может обыграть "Ювентус" с 26 апреля 2015 года, когда на домашнем поле одержал победу со счетом 2:1.

"Ювентус" оформил чемпионство по итогам 33-го тура первенства Италии, команда набрала 89 очков после 35 встреч. "Торино" идет шестым, имея в активе 57 очков после 35 туров.

В следующем матче "Ювентус" на выезде сыграет с "Ромой", "Торино" на домашнем поле встретится с "Сассуоло". Обе встречи пройдут 12 мая.

Теги
ИталияКриштиану Роналду
Россиянин Бетербиев проведет защиту титула чемпиона мира IBF против американца Калайджича
Поединок состоится в США (Стоктон, штат Калифорния) в ночь на воскресенье
Читать полностью