Шлеменко нокаутом победил бразильца Андраде на турнире в Челябинске

ТАСС, 4 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу нокаутом над бразильцем Вискарди Андраде на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел в субботу в Челябинске.

Поединок в средней весовой категории (до 83,9 кг) завершился в третьем раунде. В первом раунде Андраде отправил Шлеменко в нокдаун, но россиянин смог продолжить бой.

Шлеменко на турнире RCC в Челябинске заменил россиянина Александра Емельяненко. RCC приостановила контракт с Емельяненко и отменила бой с Андраде после его задержания в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде 1 марта. Суд оштрафовал спортсмена и лишил прав на год за отказ от медицинского освидетельствования. Помимо этого, на спортсмена был наложен административный арест на 10 суток.

В активе 34-летнего Шлеменко 58 побед, 12 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В 2013 году он стал чемпионом Bellator и трижды защитил пояс. На счету 35-летнего Андраде, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате, 20 побед и восемь поражений.