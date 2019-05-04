Болельщики "Зенита" в Петербурге празднуют победу клуба в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Петербуржцы начали праздновать победу "Зенита" в чемпионате России по футболу. В честь успеха команды зажглись факелы Ростральных колонн, а подсветка башни "Лахта-центра", самого высокого здания Европы, окрасилась в сине-бело-голубые цвета футбольного клуба, передает корреспондент ТАСС.

В субботу "Зенит" стал чемпионом России по футболу сезона-2018/19 за три тура до окончания первенства. Петербургский клуб стал победителем турнира в пятый раз.

В вестибюлях станций петербургской подземки радостные толпы болельщиков восторженно скандируют "Зенит! Зенит! Зенит!", громко аплодируя, поют "кричалки", танцуют и поздравляют прохожих. Автомобилисты сигналят с победными выкриками, проезжая по Невскому проспекту - центральной улице Санкт-Петербурга, из некоторых машин развеваются флаги с символикой "Зенита". Сотни фанатов футбольного клуба устремились в аэропорт "Пулково-2" встречать победителей, из автобусов, направлявшихся в воздушную гавань, звучали выкрики: "Кто чемпионы? Мы чемпионы!".

Несмотря на проливной дождь и прохладную погоду, у выхода из аэровокзала команду под залпы фейерверков с нетерпением ожидали около 500 болельщиков с флагами футбольного клуба и горящими файерами. Некоторые из фанатов были одеты в парики с цветами команды, их лица выкрашены в триколор футбольного клуба. "Я приехал с другого конца города встретить нашу команду, но это стоило того. Не сомневался, что "Зенит" будет чемпионом" , - поделился с ТАСС один из фанатов.

Под удары барабанов болельщиков поприветствовали собравшихся главный тренер команды Сергей Семак и защитник клуба Александр Анюков. "Мы чемпионы, это победа всех нас", - сказал Семак. Анюков также поблагодарил болельщиков за поддержку. Примерно в 23:30 мск футбольная команда уехала на автобусе. Футбольному клубу уже передали свои поздравления врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. На своей странице во "Вконтакте" команду поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.