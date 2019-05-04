Александр Медведев: "Зенит" стал первым клубом, узнавшим о чемпионстве на высоте 10 км

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский "Зенит" стал первым клубом, узнавшим о победе в чемпионате России по футболу на высоте 10 тыс. метров. Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Александр Медведев.

По итогам субботних матчей чемпионата России "Зенит" гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Команда под руководством Сергея Семака в Грозном сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а идущий вторым московский "Локомотив" в гостях проиграл тульскому "Арсеналу" и потерял математические шансы догнать петербуржцев. Финальный свисток в Туле прозвучал, когда "Зенит" уже летел из Грозного в Санкт-Петербург.

"Какие эмоции? Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы", - заявил Медведев.

"Можно строить красивые планы, но самое главное - это результат. А узнать о победе на высоте 10 тыс. метров... По-моему, такое произошло в первый раз", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, нет ли у него сожаления от того, что команда стала чемпионом, находясь в самолете, а не на футбольном поле.

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России.