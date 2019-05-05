"ВТБ-Арена" вошла в шорт-лист претендентов на лучший спортивный объект года в мире

ТАСС, 5 мая. Стадион московского "Динамо" в Петровском парке ("ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина") вошел в шестерку претендентов TheStadiumBusiness Awards в номинации "Лучший спортивный объект года". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба премии.

Также в число финалистов вошли "Файсерв Форум" (Милуоки, США), "Бэнк оф Калифорния Стэдиум" (Лос-Анджелес, США), "Марвел Стэдиум" (Мельбурн, Австралия), "Стэйт Фарм-Арена" (Атланта, США) и "Этихад Стэдиум" (Манчестер, Великобритания).

Реконструкция футбольного стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

Хоккейное "Динамо" провело первую игру на новой арене в начале января. Футбольный клуб должен был дебютировать в марте, но из-за проблем с газоном переезд на новый стадион был отложен. Ожидается, что команда проведет первую игру на арене 26 мая с тульским "Арсеналом" в заключительном туре чемпионата России. Также, как ожидается, арена примет 6 июля матч за Суперкубок по футболу.

Вручение наград TheStadiumBusiness Awards проводится ежегодно с 2010 года. Церемония награждения 2019 года состоится 4 июня в Манчестере на "Олд Траффорд".