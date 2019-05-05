Газзаев: Семак продолжит прогрессировать после чемпионства с "Зенитом"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак продолжит прогрессировать после добытой с командой победы в чемпионате России по футболу. Таким мнением поделился с ТАСС в воскресенье заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания подопечные 43-летнего Семака обеспечили себе чемпионство, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков и имея лучший баланс личных встреч. Будучи игроком Семак в 2001-2004 годах выступал за ЦСКА под руководством Газзаева.
"Прежде всего хочу поздравить Алексея Борисовича Миллера (председатель правления "Газпрома" - прим. ТАСС), руководство клуба "Зенит", игроков и, конечно же, Сергея Семака с чемпионским титулом - это очень важный титул для него как для молодого тренера. Выиграть национальное первенство - важно для дальнейшей перспективы, и я уверен, что дальше он будет только прогрессировать, - сказал Газзаев. - Более того, будучи игроком, когда он был под моим руководством, он очень серьезно относился к своим профессиональным обязанностям как капитан команды и как игрок. Я думаю, что те качества, которые он приобрел во время своей спортивной карьеры, будут и дальше способствовать его творческой деятельности тренера".
"Он успешно работал помощником у многих тренеров в "Зените", вел самостоятельную работу в "Уфе", где команда показывала очень хорошие результаты - учитывая скромные возможности клуба, "Уфа" попала в зону Лиги Европы. Прослеживается его последовательное становление, и, надеюсь, что у нас появится сильный молодой тренер. Хочется, чтобы "Зенит" под его руководством добился успехов и на международной арене", - добавил он.
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года и это чемпионство стало для него первым в качестве главного тренера. В качестве футболиста он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2011/12). После завершения карьеры Семак вошел в тренерский штаб петербургского клуба, став чемпионом России сезона-2014/15 в качестве помощника главного тренера, когда "Зенит" тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш. Также Семак тренировал "Уфу", доведя ее до шестого места в турнирной таблице по итогам сезона-2017/18, что стало лучшим достижением в истории клуба.