Газзаев: Семак продолжит прогрессировать после чемпионства с "Зенитом"

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания подопечные 43-летнего Семака обеспечили себе чемпионство, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков и имея лучший баланс личных встреч. Будучи игроком Семак в 2001-2004 годах выступал за ЦСКА под руководством Газзаева.

"Прежде всего хочу поздравить Алексея Борисовича Миллера (председатель правления "Газпрома" - прим. ТАСС), руководство клуба "Зенит", игроков и, конечно же, Сергея Семака с чемпионским титулом - это очень важный титул для него как для молодого тренера. Выиграть национальное первенство - важно для дальнейшей перспективы, и я уверен, что дальше он будет только прогрессировать, - сказал Газзаев. - Более того, будучи игроком, когда он был под моим руководством, он очень серьезно относился к своим профессиональным обязанностям как капитан команды и как игрок. Я думаю, что те качества, которые он приобрел во время своей спортивной карьеры, будут и дальше способствовать его творческой деятельности тренера".