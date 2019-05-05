Ломбертс считает, что Семак должен был стать тренером "Зенита" еще раньше

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания первенства подопечные 43-летнего Семака обеспечили себе чемпионство, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков и имея лучший баланс личных встреч. Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год, став с командой обладателем Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и четыре раза выиграв чемпионат России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15).

"Семак определенно был лучшей кандидатурой на пост главного тренера "Зенита", я даже считаю, что ему стоило дать шанс попробовать себя еще раньше. Он один из лучших людей, которых я знаю, - сказал Ломбертс. - Будучи игроком, Семак выкладывался на поле на все 100 процентов, а когда шел в борьбу на тренировках, то играл до конца, никогда не симулировал. Как тренер он всегда был честен с футболистами, был готов помочь в любой ситуации, в то же время не забывая свою бытность игроком".