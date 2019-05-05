Ломбертс считает, что Семак должен был стать тренером "Зенита" еще раньше

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак должен был занять пост главного тренера клуба еще раньше. Таким мнением поделился с ТАСС в воскресенье бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс.
В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания первенства подопечные 43-летнего Семака обеспечили себе чемпионство, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков и имея лучший баланс личных встреч. Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год, став с командой обладателем Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и четыре раза выиграв чемпионат России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15).
"Семак определенно был лучшей кандидатурой на пост главного тренера "Зенита", я даже считаю, что ему стоило дать шанс попробовать себя еще раньше. Он один из лучших людей, которых я знаю, - сказал Ломбертс. - Будучи игроком, Семак выкладывался на поле на все 100 процентов, а когда шел в борьбу на тренировках, то играл до конца, никогда не симулировал. Как тренер он всегда был честен с футболистами, был готов помочь в любой ситуации, в то же время не забывая свою бытность игроком".
"Надеюсь, что "Зениту" попадется удачная группа в Лиге чемпионов, а кто-то из соперников будет близко к Бельгии - я бы смог прийти и поддержать команду. Хотелось бы, чтобы у "Зенита" получилось выйти в следующий раунд в предстоящем году. У нынешнего "Зенита" собралась очень крепкая и опытная защита, включая и запасных игроков. Особенно приятно видеть на поле моего друга [Александра] Анюкова, который до сих пор отлично справляется", - добавил бельгиец.
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, это чемпионство стало для него первым в качестве главного тренера. В качестве футболиста он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2011/12). После завершения карьеры Семак вошел в тренерский штаб петербургского клуба, став чемпионом России сезона-2014/15 в качестве помощника главного тренера, когда "Зенит" тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.