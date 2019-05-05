"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 мая. Футболисты "Ростова" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 27-го тура чемпионата России. На игре, которая прошла на "Ростов-Арене", присутствовало 34 044 зрителя.

У гостей мяч с пенальти забил Виктор Классон (25-я минута), в составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (88).

"Ростов" не может победить уже четвертый матч подряд в текущем чемпионате, в последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали московский "Спартак" 14 апреля, после чего потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

"Ростов" и "Краснодар" в восьмой раз не выявили победителя в очных матчах чемпионатов России, на счету "Краснодара" девять побед, у "Ростова" - одна. Единственную победу над "Краснодаром" ростовчане одержали 6 апреля 2014 года, когда в гостях победили со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Джано Ананидзе и Артем Дзюба.

В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 47 очков, "Ростов" поднялся на седьмую строчку, в активе команды 37 очков. В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с московским "Динамо" 10 мая, "Краснодар" днем позднее сыграет в Красноярске с местным "Енисеем.