"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 мая. Футболисты "Ростова" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 27-го тура чемпионата России. На игре, которая прошла на "Ростов-Арене", присутствовало 34 044 зрителя.
У гостей мяч с пенальти забил Виктор Классон (25-я минута), в составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (88).
"Ростов" не может победить уже четвертый матч подряд в текущем чемпионате, в последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали московский "Спартак" 14 апреля, после чего потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.
"Ростов" и "Краснодар" в восьмой раз не выявили победителя в очных матчах чемпионатов России, на счету "Краснодара" девять побед, у "Ростова" - одна. Единственную победу над "Краснодаром" ростовчане одержали 6 апреля 2014 года, когда в гостях победили со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Джано Ананидзе и Артем Дзюба.
В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 47 очков, "Ростов" поднялся на седьмую строчку, в активе команды 37 очков. В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с московским "Динамо" 10 мая, "Краснодар" днем позднее сыграет в Красноярске с местным "Енисеем.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|27
|14
|7
|6
|38-26
|49
|3
|Краснодар
|27
|13
|8
|6
|47-23
|47
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|27
|11
|9
|7
|36-27
|42
|7
|Ростов
|27
|9
|10
|8
|24-22
|37
|8
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|9
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|27
|9
|6
|12
|27-41
|33
|12
|Динамо
|27
|6
|12
|9
|23-23
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19