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Футбол в России

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Игроки "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон и "Ростова" Роман Еременко Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Игроки "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон и "Ростова" Роман Еременко
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Футболисты "Ростова" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 27-го тура чемпионата России. На игре, которая прошла на "Ростов-Арене", присутствовало 34 044 зрителя.

У гостей мяч с пенальти забил Виктор Классон (25-я минута), в составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (88).

"Ростов" не может победить уже четвертый матч подряд в текущем чемпионате, в последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали московский "Спартак" 14 апреля, после чего потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

"Ростов" и "Краснодар" в восьмой раз не выявили победителя в очных матчах чемпионатов России, на счету "Краснодара" девять побед, у "Ростова" - одна. Единственную победу над "Краснодаром" ростовчане одержали 6 апреля 2014 года, когда в гостях победили со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Джано Ананидзе и Артем Дзюба.

В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 47 очков, "Ростов" поднялся на седьмую строчку, в активе команды 37 очков. В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с московским "Динамо" 10 мая, "Краснодар" днем позднее сыграет в Красноярске с местным "Енисеем.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив27147638-2649
3Краснодар27138647-2347
4ЦСКА27129638-2045
5Спартак27127833-2843
6Арсенал27119736-2742
7Ростов27910824-2237
8Оренбург271061133-3236
9Ахмат2799925-2636
10Рубин27714624-2535
11Урал27961227-4133
12Динамо27612923-2330
13Крылья Советов27841523-3628
14Уфа275111124-3026
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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