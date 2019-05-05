Сборные Казахстана и Белоруссии вернулись в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 5 мая. Сборные Белоруссии и Казахстана сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2020 года, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. Обе команды обеспечили себе два первых места в первом дивизионе группы А за тур до окончания турнира.
Мировое первенство среди команд первого дивизиона группы А проходило в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. Шесть сборных выявляли сильнейшего по итогам кругового турнира, в котором приняли участие команды Южной Кореи, Белоруссии (вылетевшие из элитного дивизиона по итогам прошлогоднего чемпионата мира), Словении, Казахстана, Венгрии и Литвы, занявшей первое место прошлогоднего мирового первенства в первом дивизионе группы В.
Первую строчку заняли хозяева турнира, одержавшие победы во всех матчах. Белорусы же, помимо встречи с командой Казахстана (2:3 в овертайме), в заключительном туре проиграли сборной Южной Кореи (1:4). В последний раз казахстанцы выступали в элитном дивизионе в 2016 году, заняв последнее место в своей группе. Всего сборная Казахстана восемь раз выступала в элитном дивизионе, лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход во второй групповой раунд в 2005 году.
Сборная Белоруссии 16 раз выступала в элитном дивизионе. Лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход четвертьфинал (2006, 2009, 2014, 2015). Сборную Казахстана возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, работающий главным тренером в "Барысе". Белорусской командой руководит Андрей Сидоренко, который после матча с казахстанцами заявил, что не стал продлевать контракт с минским "Динамо", покинув пост главного тренера.
Роль североамериканцев
Лидерами сборных Белоруссии и Казахстана были натурализованные хоккеисты из Северной Америки. Лучшим нападающим был признан форвард белорусской команды Джефф Плэтт (3 шайбы + 4 голевые передачи), а лучшим защитником - игрок сборной Казахстана Даррен Дитц (1+4). Помимо Дитца, за хозяев турнира выступали, получившие казахстанские паспорта вратарь Хенрик Карлссон и нападающие Брэндон Боченски, Мартин Сен-Пьер и Дастин Бойд. Не принял участие в чемпионате мира форвард "Автомобилиста" Найджел Доус, набравший 69 очков (28 шайб и 41 передача) в 60 матчах прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который также имеет казахстанское гражданство.
За сборную Белоруссии также выступал и защитник Ник Бэйлен. Самым ценным игроком турнира был признан казахстанский форвард Никита Михайлис (4+2), а лучшим вратарем - Мэтт Далтон из сборной Южной Кореи. За южнокорейскую команду также выступали два североамериканских хоккеиста, а руководил ими Джим Пэк, в начале 90-х годов работавший с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и "Лос-Анджелес".
Наряду с белорусами и казахстанцами в число претендентов на повышение в классе входила и сборная Словении, состав которой усилил нападающий "Лос-Анджелеса" Анже Копитар. 31-летний Копитар был единственным представителем НХЛ на турнире. Не приняли участие в турнире ряд словенских хоккеистов, выступающих в КХЛ - Рок Тичар ("Куньлунь"), Жига Йеглич ("Слован"), а также многолетний лидер команды Ян Муршак, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. Словенская команда начала чемпионат с трех поражений и до последнего тура могла покинуть группу А первого дивизиона.
В заключительных встречах словенцы одержали уверенные победы над командами Венгрии (6:0) и Литвы (9:0). А 20-летний нападающий команды Ян Дрозг стал лучшим бомбардиром турнира (5+2). Копитар также набрал 7 очков (2+5).
Сборная Литвы заняла последнее место и покинула группу А первого дивизиона. Литовцы одержали одну победу над командой Южной Кореи (2:1) и потерпели четыре поражения. В составе команды выступал 40-летний президент Федерации хоккея Литвы Дайнюс Зубрус, который забросил одну шайбу.
В 2004 году Зубрус принимал участие в Кубке мира в составе сборной России, но потом он принял решение выступать за национальную команду Литвы. C 1996-го по 2016-й год он играл в Национальной хоккейной лиге, где провел 1293 матча.
Украинцы сохранили место в третьем по силе дивизионе
Место литовцев в группе А первого дивизиона займет сборная Румынии. Румынские хоккеисты заняли первое место в турнире первого дивизиона в группе В, который проходил с 28 апреля по 4 мая в Таллине. Сборная Румынии набрала 13 очков, одержав победы в пяти матчах над командами Эстонии (4:3 по буллитам), Японии (3:2), Польши (3:2 в овертайме), Украины (5:1) и Нидерландов (3:1). Столько же очков и в активе поляков, которые уступили румынской команде в личной встрече, из-за чего заняли второе место.
Румынский хоккей переживает подъем, в чемпионате Румынии на данный момент выступает ряд известных в прошлом российских хоккеистов, среди которых обладатель Кубка Гагарина 2012 года 31-летний Михаил Анисин, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года и обладатель Кубка Гагарина - 2011 40-летний Петр Счастливый, а также победитель молодежных чемпионатов мира, участник Олимпиады - 2006, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина 36-летний Андрей Таратухин. В составе сборной Румынии россиян пока нет, хоть Таратухин и получил румынский паспорт. Лучшим бомбардиром команды стал натурализованный украинский защитник Павел Борисенко (2+4). Также за сборную Румынии выступали защитник Евгений Емельяненко и нападающий Антон Буточнов, которые также имеют гражданство Украины.
Украинская сборная под руководством Андрея Срюбко одержала одну победу в пяти матчах над командой Нидерландов (8:1) и сохранила место в группе В первого дивизиона. За команду выступал брат бывшего игрока сборной России Алексея Михнова Андрей, который не принимал российское гражданство. В середине нулевых годов он выступал за уфимский "Салават Юлаев", тольяттинскую "Ладу", казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор".
Покинула группу В первого дивизиона сборная Нидерландов. Ее место займет команда Сербии, одержавшая победу в турнире второго дивизиона группы А. Последнее место в четвертом по силе дивизионе заняли бельгийцы, в следующем сезоне вместо них сыграет сборная Израиля.
Сборную КНДР, которая заняла последнее место во втором дивизионе группы В заменит команда Болгарии, победившая в третьем дивизионе группы А. В низший дивизион вылетела сборная ЮАР. Команда ОАЭ оказалась сильнее всех в седьмом по силе дивизионе, на следующем чемпионате мира она сыграет в третьем дивизионе. Последнее место в низшем дивизионе заняла сборная Киргизии.