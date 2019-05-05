Сборные Казахстана и Белоруссии вернулись в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 5 мая. Сборные Белоруссии и Казахстана сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2020 года, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. Обе команды обеспечили себе два первых места в первом дивизионе группы А за тур до окончания турнира.

Мировое первенство среди команд первого дивизиона группы А проходило в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. Шесть сборных выявляли сильнейшего по итогам кругового турнира, в котором приняли участие команды Южной Кореи, Белоруссии (вылетевшие из элитного дивизиона по итогам прошлогоднего чемпионата мира), Словении, Казахстана, Венгрии и Литвы, занявшей первое место прошлогоднего мирового первенства в первом дивизионе группы В.

Первую строчку заняли хозяева турнира, одержавшие победы во всех матчах. Белорусы же, помимо встречи с командой Казахстана (2:3 в овертайме), в заключительном туре проиграли сборной Южной Кореи (1:4). В последний раз казахстанцы выступали в элитном дивизионе в 2016 году, заняв последнее место в своей группе. Всего сборная Казахстана восемь раз выступала в элитном дивизионе, лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход во второй групповой раунд в 2005 году.

Сборная Белоруссии 16 раз выступала в элитном дивизионе. Лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход четвертьфинал (2006, 2009, 2014, 2015). Сборную Казахстана возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, работающий главным тренером в "Барысе". Белорусской командой руководит Андрей Сидоренко, который после матча с казахстанцами заявил, что не стал продлевать контракт с минским "Динамо", покинув пост главного тренера.

Роль североамериканцев

Лидерами сборных Белоруссии и Казахстана были натурализованные хоккеисты из Северной Америки. Лучшим нападающим был признан форвард белорусской команды Джефф Плэтт (3 шайбы + 4 голевые передачи), а лучшим защитником - игрок сборной Казахстана Даррен Дитц (1+4). Помимо Дитца, за хозяев турнира выступали, получившие казахстанские паспорта вратарь Хенрик Карлссон и нападающие Брэндон Боченски, Мартин Сен-Пьер и Дастин Бойд. Не принял участие в чемпионате мира форвард "Автомобилиста" Найджел Доус, набравший 69 очков (28 шайб и 41 передача) в 60 матчах прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который также имеет казахстанское гражданство.