Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по ММА

ТАСС, 5 мая. Определен состав сборной России по смешанным единоборствам (ММА) на чемпионат мира, который пройдет в Бахрейне с 9 по 17 ноября. Участники мирового первенства стали известны по итогам чемпионата России.

Победителями чемпионата России в мужских соревнованиях стали Фарход Рахмоналиев (весовая категория до 52,2 кг), Руслан Сатиев (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Ахмед Газимагомедов (до 65,8 кг), Мурад Умачиев (до 70,3 кг), Рустам Хадисгаджиев (до 77,1 кг), Юсуп Магомедов (до 83,9 кг), Магомед Шахридинов (до 93 кг), Шамиль Курамагомедов (до 120 кг), Хамзат Тайсумов (свыше 120,2 кг). У женщин чемпионат России выиграли Дарья Ныркова (до 47,6 кг), Карина Иванова (до 52,2 кг), Земфира Алиева (до 56,7 кг), Дарья Терещенко (до 61,2 кг), Татьяна Постарнакова (до 65,8 кг), Ольга Русина (до 70,8 кг).

В командном зачете чемпионата России первое место заняли бойцы из Северо-Кавказского федерального округа, серебро завоевали представители Москвы, бронзу - спортсмены Приволжского федерального округа.