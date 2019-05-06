Три игрока КХЛ вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира

ТАСС, 6 мая. Три игрока, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включены в состав сборной Швеции на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

За шведскую команду на мировом первенстве сыграют защитник нижегородского "Торпедо" Филип Хольм, нападающий ярославского "Локомотива" Антон Ландер и форвард магнитогорского "Металлурга" Деннис Расмуссен.

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:

вратари - Юнас Энрот ("Эребру", Швеция), Якуб Маркстрём ("Ванкувер", Национальная хоккейная лига), Хенрик Лундквист ("Рейнджерс", НХЛ);

защитники - Адам Ларссон ("Эдмонтон", НХЛ), Роберт Хег ("Филадельфия", НХЛ), Маттиас Экхольм ("Нэшвилл", НХЛ), Маркус Петтерссон ("Питтсбург", НХЛ), Лукас Бенгтссон ("Линчёпиг", Швеция), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона", НХЛ), Филип Хольм ("Торпедо"), Эрик Густафссон ("Чикаго", НХЛ);

нападающие - Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес", НХЛ), Йоаким Нюгард ("Ферьестад", Швеция), Маркус Крюгер ("Чикаго", НХЛ), Луи Эрикссон ("Ванкувер", НХЛ), Элиас Линдхольм ("Калгари", НХЛ), Марио Кемпе ("Аризона", НХЛ), Оскар Линдблум ("Филадельфия", НХЛ), Элиас Петтерссон ("Ванкувер", НХЛ), Антон Ведин ("Тимро", Швеция), Антон Ландер ("Локомотив"), Йеспер Братт ("Нью-Джерси", НХЛ), Деннис Расмуссен ("Металлург"), Патрик Хёрнквист ("Питтсбург", НХЛ) и Вильям Нюландер ("Торонто", НХЛ).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На турнире шведские хоккеисты сыграют в группе В против сборных России, Чехии, Норвегии, Швейцарии, Латвии, Италии и Австрии. Сборная Швеции выиграла два последних чемпионата мира.