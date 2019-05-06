"Автомобилист" подписал контракт с хоккеистом Березиным

ТАСС, 6 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" заключил соглашение с защитником Максимом Березиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на три года. Последним клубом Березина был омский "Авангард", в составе которого хоккеист дошел до финала Кубка Гагарина сезона-2018/19, где омский клуб уступил столичному ЦСКА (счет в серии 0-4). В регулярном сезоне защитник провел 30 матчей, набрав 4 (2 шайбы + 2 передачи) очка, в плей-офф он не провел ни одной встречи. Всего на его счету 441 матч в КХЛ и 89 (32+57) очков. В составе молодежной сборной России Березин становился победителем чемпионата мира 2011 года. Тогда на турнире он провел семь матчей, отметившись тремя результативными передачами.

Также состав "Автомобилиста" пополнили защитник Федор Беляков и голкипер Владислав Гросс. Помимо этого, были продлены контракты с игроками клуба Молодежной хоккейной лиги "Авто" защитником Никитой Азаровым и нападающим Александром Павленко.

"Автомобилист" в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции.