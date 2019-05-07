Минспорт отметил прогресс российских прыгунов на лыжах с трамплина

АГАФОНИХА /Московская область/, 7 мая. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина прогрессируют в своих выступлениях в последние годы, что показали результаты в прошедшем сезоне. Такое мнение журналистам во вторник высказал министр спорта Павел Колобков.

Ранее Колобков встретился с национальной командой на базе "Озеро Круглое".

"У нас молодой состав, в этом году хорошо выступили юниоры, - сказал Колобков. - Евгений Климов выиграл один из этапов Кубка мира, один раз был вторым, виден прогресс в выступлениях. Много было сделано для развития вида спорта, проводился финал Кубка мира. Очень надеемся, что к следующим Олимпийским играм будет прогресс, будут медали".

В завершившемся сезоне 25-летний Евгений Климов стал первым в истории российских прыжков на лыжах победителем этапа Кубка мира, став лучшим в польской Висле в ноябре. В феврале Климов завоевал серебро на этапе в немецком Оберстдорфе, по итогам сезона россиянин занял 12-е место в зачете Кубка мира. Дмитрий Васильев расположился на 49-м месте, Роман Трофимов - на 66-м, Михаил Назаров - на 77-м.

Россиянка Лидия Яковлева в декабре одержала первую победу в карьере на этапах Кубка мира, она стала первой в норвежском Лиллехаммере. В итоговом зачете Кубка мира 17-летняя Яковлева заняла 13-е место, Софья Тихонова - 15-е, Александра Кустова - 19-е, Анна Шпинева - 33-е, Ксения Каблукова - 41-е, Ирина Аввакумова - 42-е, Александра Баранцева - 56-е.