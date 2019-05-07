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UFC ищет соперника для россиянина Тайсумова на турнир в Абу-Даби

Турнир пройдет 7 сентября

ТАСС, 7 мая. Представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ищут соперника для россиянина Майрбека Тайсумова для боя 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"С высокой долей вероятности Майрбек проведет бой в Абу-Даби. Сейчас UFC ищет для него соперника", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел последний поединок осенью прошлого года на турнире UFC в Москве. Впоследствии выяснилось, что спортсмен сдал положительный допинг-тест. Однако после разбирательства Тайсумов был оправдан и получил минимальную дисквалификацию в связи с неосторожностью.

Всего на счету 30-летнего спортсмена 27 побед и пять поражений в ММА.

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