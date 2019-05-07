СМИ: "Манчестер Сити" готов предложить €55 млн за футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша

ТАСС, 7 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов заплатить €55 млн за бразильского полузащитника португальского "Спортинга" Бруну Фернандеша. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянского журналиста Sky Sport Italia Джанлуку ди Марцио.

Сообщается, что эта сделка интересна лично главному тренеру английской команды Хосепу Гвардиоле, так как в 24-летнем Фернандеше он видит замену 34-летнему Фернандиньо. Отмечается, что Фернандиньо с большой долей вероятности покинет команду летом 2020 года.

Фернандеш провел в составе "Спортинга" 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 47 голов и отдал 37 результативных передач. За национальную команду Португалии в активе футболиста 11 матчей и один гол.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" идет на первом месте за один тур до конца первенства, набрав 95 очков и опережая идущего на второй строчке "Ливерпуль" на одно очко. "Спортинг" после 32 игр чемпионата Португалии занимает третью позицию, набрав 73 очка.