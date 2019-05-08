Боксеры Кудряшов и Тищенко проведут бои 16 июня в Екатеринбурге

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские боксеры Дмитрий Кудряшов, Алексей Папин, Евгений Тищенко и Алексей Егоров выступят 16 июня в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в среду организаторы мероприятия.

"Планируется, что выступят Кудряшов, Папин, Тищенко и Егоров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соперники россиян будут известны позднее.

Кудряшов является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В сентябре 2017 года он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В последний раз Кудряшов выходил на ринг в сентябре прошлого года, победив румына Александру Жура техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 23 победы (все - нокаутом) и два поражения.

На счету Тищенко четыре победы (две нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

В послужном списке Папина 10 побед (9 нокаутом), ни одного поражения, Егорова - 8 побед (6 нокаутом), ни одного поражения.

Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 июня.