НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Девиз "С нами Россия" станет слоганом национальной сборной по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Об этом в среду журналистам после презентации состава команды заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

В среду в подмосковном Новогорске прошла презентация состава национальной сборной на предстоящем мировом первенстве.

"Наш слоган на чемпионате мира в Словакии - "С нами Россия", это для того, чтобы объединить всех нас, команду с болельщиками. Мы делаем все возможное для того, чтобы прилетело как можно больше болельщиков, также организовали поездку для всех жен и родственников хоккеистов. Все сделано для того, чтобы они смогли посещать все матчи, а игроки чувствовали их поддержку. У нас одна большая семья", - заявил Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.