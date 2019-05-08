Построенный к ЧМ-2018 стадион "Ростов-Арена" перейдет в собственность региона в июне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Ростовская область к июню станет собственником стадиона "Ростов-Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает в среду управление информационной политики правительства региона.

"Для передачи "Ростов-Арены" из федеральной собственности в региональную все технические и юридические процедуры в области мы планируем закончить как можно скорее", - цитирует управление первого замгубернатора Игоря Гуськова.

По данным управления, передать стадион из федеральной собственности в собственность региона планируется в июне.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала. В соответствии с концепцией наследия ЧМ-2018 стадион должен быть передан в собственность области в этом году.