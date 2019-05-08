{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский "Факел-Газпром" выиграл Лигу чемпионов по настольному теннису

Команда из Оренбурга в пятый раз победила в этом турнире

ТАСС, 8 мая. Российский клуб "Факел-Газпром" из Оренбурга победил УГМК из Верхней Пышмы со счетом 3:2 в ответном матче финала мужской Лиги чемпионов по настольному теннису и стал победителем турнира.

В первом матче "Факел-Газпром" также одержал победу со счетом 3:2. В составе оренбуржцев выступают белорус Владимир Самсонов, немец Дмитрий Овчаров, китаец Ан Ян, португалец Маркос Фрайтас, а также россияне Алексей Ливенцов и Денис Ивонин.

В 2012 году в финале также встретились эти команды, тогда тоже сильнее оказались оренбуржцы (3:0, 3:2). Команда из Оренбурга в пятый раз выиграла Лигу чемпионов, другие российские команды в этом турнире не побеждали.

Лига чемпионов была впервые проведена в сезоне-1998/99, тогда победил французский "Кан". В прошлом году победу одержала немецкая "Боруссия" из Дюссельдорфа.

Формула-1
Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году
В настоящее время Гран-при проводится на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу
Читать полностью