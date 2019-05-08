"Аллея легенд", посвященная Ночной хоккейной лиге, появилась в Сочи

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Известные советские хоккеисты высадили в Олимпийском парке Сочи "Аллею легенд" из восьми елей в честь Ночной хоккейной лиги, Всероссийский фестиваль которой проходит на курорте. Об этом сообщила в среду пресс-служба лиги.

"Замечательно, что посажены такие прекрасные елочки в честь лиги. Особенно символично, что мы высаживаем восемь елочек в честь восьмого сезона фестиваля. Также мы уже присмотрели другой уголок, чтобы продолжить традицию с высаживанием елочек. Места много есть, поэтому деревья мы будем сажать каждый год, пока будет продолжаться фестиваль, чтобы он долго жил и развивался", - цитирует пресс-служб заслуженного мастера спорта СССР Виктора Шалимова.

Чемпионат Ночной хоккейной лиги проходит с сентября по май в два этапа. В этом сезоне лига достигла рекордного количества участников в 963 команды из 76 субъектов РФ, включая Республику Крым и Севастополь. В финале VIII фестиваля принимают участие 162 команды, включая шесть женских. Финальные соревнования Ночной хоккейной лиги проходят в Сочи с 4 по 16 мая.

Ночная хоккейная лига - российская любительская спортивная организация, фактически любительский чемпионат страны по хоккею. Она основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в фестивале Ночной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.