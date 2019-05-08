Баскетболисты УНИКСа обыграли "Калев" и стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 мая. Казанский УНИКС победил эстонский "Калев" со счетом 96:84 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Встреча прошла в Таллине.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 24 очка. В составе "Калева" дабл-дабл сделал разыгрывающий Бранко Миркович (14 очков + 10 результативных передач).

Счет в серии до трех побед стал 3-0. Две игры в Казани также выиграл УНИКС (92:82, 108:84). В полуфинале казанцы встретятся с победителем серии между подмосковными "Химками" и нур-султанской "Астаной", где выигрывают баскетболисты российского клуба со счетом 2-0.