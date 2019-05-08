{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли "Калев" и стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ

В полуфинале казанцы встретятся с победителем серии между "Химками" и "Астаной"

ТАСС, 8 мая. Казанский УНИКС победил эстонский "Калев" со счетом 96:84 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Встреча прошла в Таллине.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 24 очка. В составе "Калева" дабл-дабл сделал разыгрывающий Бранко Миркович (14 очков + 10 результативных передач).

Счет в серии до трех побед стал 3-0. Две игры в Казани также выиграл УНИКС (92:82, 108:84). В полуфинале казанцы встретятся с победителем серии между подмосковными "Химками" и нур-султанской "Астаной", где выигрывают баскетболисты российского клуба со счетом 2-0.

Формула-1
Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году
В настоящее время Гран-при проводится на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу
Читать полностью